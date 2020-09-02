طائرة بنات سموحة ثالث الجمهورية عقب الفوز على الجزيرة 0/3

حصل فريق سموحة لكرة الطائرة بنات تحت ١٩ سنة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بعد فوزه على الجزيرة ٠/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على صالة النادي الأهلي ضمن مباريات بطولة الجمهورية .

يضم فريق سموحة كلا من : نور عادل ، دينا محمد ، نوران أحمد ، ريم حسام ، ريم حسام ، انجى يحيى ، سندس اسامه ، حبيبة حسام ، خلود حسام ، بريهان حسام ، يمنى عمرو ، شهد الفقي ، حبيبة وائل ، دنيا محمد ، هنا أيمن ، سهيله عصام ، نانسى محمد ، سارة تامر ، سلمى عيد ، نورينا وهبه ، آلاء أحمد ، هنا احمد ، حبيبة مصطفى ، حسن محمد .

يتكون الجهاز الفني من : نعمات عبد المنعم مدير فنى ، شريف ابراهيم و مصطفى الدرى مدربا الفريق ، حسن حامد إدارى الفريق ، وائل سيف مخطط أحمال ، سهيله محمد طبيب الفريق ويشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى الدكتور رجب عبد النبى .