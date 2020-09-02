يضم فريق سموحة كلا من : نور عادل ، دينا محمد ، نوران أحمد ، ريم حسام ، ريم حسام ، انجى يحيى ، سندس اسامه ، حبيبة حسام ، خلود حسام ، بريهان حسام ، يمنى عمرو ، شهد الفقي ، حبيبة وائل ، دنيا محمد ، هنا أيمن ، سهيله عصام ، نانسى محمد ، سارة تامر ، سلمى عيد ، نورينا وهبه ، آلاء أحمد ، هنا احمد ، حبيبة مصطفى ، حسن محمد .
يتكون الجهاز الفني من : نعمات عبد المنعم مدير فنى ، شريف ابراهيم و مصطفى الدرى مدربا الفريق ، حسن حامد إدارى الفريق ، وائل سيف مخطط أحمال ، سهيله محمد طبيب الفريق ويشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى الدكتور رجب عبد النبى .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طائرة بنات سموحة ثالث الجمهورية عقب الفوز على الجزيرة 0/3 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.