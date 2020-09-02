20 لاعبًا فى قائمة سموحه لمواجهة الإنتاج غدًا

ضمت القائمة كلا من : عمر صلاح ، حسين تيمور ، محمود معاذ ، رجب نبيل ، يوسف ديوب ، صلاح محسن ، أحمد حسن مكى ، محمد نادى ، أحمد حمص ، ايمومو ، محمد الترهونى ، حسام حسن ، ديريك تسيبامبى ، أحمد جمال ، شريف رضا ، محمد كوفى ، السيد فريد ، محمد طلعت ، أحمد أبو الفتوح ، فارس مجاهد .
ويأمل حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي من أجل المنافسه على المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري لهذا الموسم.
ويتواجد سموحة في المركز الـ 6 برصيد 31 من جدول ترتيب الدوري المصري
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