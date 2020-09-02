عدنان حلبية: رفع القيد عن اللاعبين .. وحديث إبراهيم حسن لا يليق بالنادي المصري

وقال عدنان حلبية في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، متفائل بالفترة المقبلة خاصة بعد رفع حظر القيد عن المصري". وأوضح عدنان حلبية أن طريقة إبراهيم حسن في الحديث عن مجلس إدارة النادي المصري لا تليق. قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري إنه تم إلغاء عقوبة قيد اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، مشيرا إلى أنه سيتم قيد اللاعبين بداية من الموسم المقبل. وتابع:" أقدر الحالة النفسية السيئة للتوأم" حسام وإبراهيم حسن"، بسبب جلوسهما في المنزل خلال الفترة الحالية". وأتم :" ننتظر الموقف القضائي لإنهاء أزمة التؤام وظهور الحقيقة كاملة أمام الجميع . وطالب عدنان حلبية التوأم حسام وإبراهيم حسن بتعويض 30 مليون جنيه عقب رحيلهم عن النادي المصري.

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