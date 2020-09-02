الرياضة

ميدو يطالب مسئولي الإسماعيلي بالرد على حسني عبد ربه

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طالب أحمد حسام ميدو، مسئولي النادي الإسماعيلي، بالرد على تصريحات حسني عبد ربه، نجم الدراويش السابق، والذي أشار إلى أنه قد تم منعه من دخول مدرجات ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "كنت أتساءل دائمًا أين أولاد الإسماعيلي من العمل بالنادي، ما حدث مع حسني عبد ربه بالأمس أجاب عن سؤالي".

وأضاف "أُطالب مسئولي الإسماعيلي على الهواء بالدخول وتوضيح وجهة نظرهم حتى لا يستمع الجمهور للمشكلة من جانب واحد".

وتطرق ميدو إلى أهداف نادي بيراميدز، قائلًا "مسئولو بيراميدز يهدفون للتويج بدوري أبطال أفريقيا خلال 3 أو 4 مواسم".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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