الرياضة

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مباراة الفريق الكروي الأول أمام بيراميدز، ضمن إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الـ20:30 من مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر 2020.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة  الزمالك  ضد  بيراميدز على شاشتها.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري المصري

يدخل بيراميدز صاحب الأرض والضيافة، مواجهة الزمالك وهوا المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متفوقًا على الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، والفائز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا