الرياضة

فايلر يُحدد بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يُحدد بديل رمضان صبحي من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المفاوضات من أجل حسم صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش المعار من صفوف بتروجت، على إشادة خاصة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وطالب بضمه الموسم الجديد.

ويرى السويسري فايلر، أن اللاعب يؤدي دوره في مركز الجناح بمستوى مميز، وهو ما يجعله حل أمثل لتعويض الغيابات داخل الفريق.

ومن المقرر أن تنتهى إعارة كريم طارق مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الحالى، وأبدى اللاعب رغبته في الانتقال لأحد أندية القمة بداية من الموسم المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر يُحدد بديل رمضان صبحي من الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا