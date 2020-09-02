أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق، أنه يتمنى أن يتولى رئاسة النادي يومًا ما من أجل خدمة الدراويش وليس لأغراض شخصية.
وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدّمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بكل تأكيد أتمني رئاسة الاسماعيلي يومًا ما، وأري أن العمر ليس مقياسًا تمامًا للنجاح من عدمه، النجاح يعتمد علي عمل المجموعة وليس الأفراد".
وأضاف: "إذا دخلت انتخابات الإسماعيلي، فسأترشَّح لرئاسة النادي مباشرةً وهذا سيحدث بالتأكيد يومًا ما ولكن لرغبتي في خدمة الإسماعيلي وإنقاذه".
وختم حديثه قائلاً: "هناك سمسار يُحدّد اللاعبين الذي يتعاقد معهم الإسماعيلي في السنوات الأخيرة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسني عبد ربه: سأترشح لرئاسة الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.