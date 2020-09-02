حسني عبد ربه: ديسابر رحل عن الإسماعيلي بسبب تدخل الإدارة في عمله

أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، أن سيباستيان ديسابر المدير الفني رحل عن تدريب الدراويش بسبب تدخل الإدارة في عملهُ.
وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "ديسابر قرر الرحيل عن الاسماعيلي بسبب تدخُّل الإدارة المُبالغ فيه في الأمور الفنية، ولو وُفِّر مناخ مناسب له لما رحل وقتها خاصةً بعد تحقيقه للمركز الثاني".
وأضاف: "حدث صدامات عديدة بين ديسابر وابراهيم عثمان، لإن الأخير كان عايز يمشِّي الراجل علي هواه".
وختم حديثه قائلا:"ما حدث معي في النادي الإسماعيلي إهانة لكل لاعب في مصر، وإدارة النادي تدمر الفريق الأول، بعد تحقيق الإسماعيلي للمركز الثاني، لم تُوفِّر الإدارة أي شئ لتحقيق المزيد، بل دمَّرت الفريق مقابل 150 مليون لم تفعل بهم أي شئ".
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