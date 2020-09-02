علي أبو جريشة: ما حدث مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي «مرفوض»

انتقد علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق منع حسني عبد ربه نجم الفريق الأسبق من مشاهدة مباراة الدراويش ضد الاتحاد في الدوري من المدرجات بسبب خلافات مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي.

وقال علي أبو جريشة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "ما حدث مع حسني عبد ربه مرفوض وإذا كان حسني غير مرحب به في النادي الإسماعيلي الذي يعتبر بيته فمن يتم الترحيب به؟".

أضاف: "في أوروبا الأساطير والرموز تتم معاملتهم بشكل خاص وعلى سبيل المثال بيرلو في يوفنتوس وكذلك توتي في روما وفي مصر نهين الرموز".

وحول إمكانية دخوله في الانتخابات الخاصة بالنادي الإسماعيلي قال: "أنا مش حريف انتخابات عكس الإدارة الحالية، هم يعرفون جيدًا كيف يحصلون على الصوت لذلك لن أخوض الانتخابات وليس هناك مورد ثابت يصرف النادي الإسماعيلي منه، كان يجب الاستفادة من اللاعبين الذين تم بيعهم".