نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي إسباني يكشف موعد رحيل ميسي عن برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مازالت قضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، وموقفه من الرحيل عن الكامب نو لم تحسم بعد.
وكان ميسي قد دخل في صراع جديد مع جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، بعد أن تغيب عن الحصة التدريبية للبلوغرانا، مما دفع رئيس النادي بخصم جزء من راتبة.
ومن جهته طالب ميسي بالرحيل عن الكامب نو بشكل مجاني، بناء على البند الموجود في تعاقده، والذي يسمح له بالرحيل عن الفريق بشكل مجاني، وهذا ما تم نفية من قبل بارتوميو ورابطة الليجا الإسبانية.
واكدت صحفية " موندو ديبورتيفو " أن بارتوميو من المنتظر أن يعقد إجتماع مهم مع خورخي ميسي والد ووكبل أعمال النجم الأرجنتيني، غدٍ الأربعاء، من أجل حسم مستقبله من الرحيل الموسم المقبل.
وفي سياق آخر متصل، كشف الصحفي الموثوق " سيرخيو غونزاليس " أن محامو ميسي يؤكدون بأن الثلاثاء المقبل سيكون يوم فض الإرتباط بين ميسي والنادي.
يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن ميسي قد إقترب بشكل كبير من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، لمدة ثلاث سنوات، من ثم الذهاب إلى نيويورك سيتي الأمريكي لمدة عامين، براتب سنوي يقدر بـ100 مليون يورو.
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