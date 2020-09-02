نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف موقف الشناوي والسعيد من موقعة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن مواجهة فريقه المقبلة المنتظرة ضد نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "كل المباريات هامة، لأننا نريد المنافسة على مركز، وصعوبة مباراة الزمالك المقبلة تكمن في مواجهة المنافس المباشر لنا، فسوف تكون بستة نقاط، ونسعى لحصدهم".

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وأردف: "عبد الله السعيد؟ نحاول تجهيزه لمباراة الزمالك ولكن لن نجازف بأي لاعب غير جاهز، سلامة اللاعبين أهم من أي شئ".

وعن مركز حراسة المرمى قال: "الشناوي والمهدي في مستوى متقارب، ولكن الأول مصاب ولن يشارك أمام الزمالك، وسوف يعود بعد أسبوعين".

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره نادي الزمالك يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.