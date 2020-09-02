أحمد جعفر: ميدو وصفني بالمهاجم رقم ستة.. ورئيس النادي وعدني برحيله

كشف أحمد جعفر، لاعب الزمالك السابق، عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن الأبيض. وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: "الزمالك طلب مني التنازل عن مستحقاتي القديمة وتجديد تعاقدي في موسم 2013 ولم أعترض". وأردف: ولكن عندما جاء ميدو حدثت ازمة معه وفوجئت به يصفني بالمهاجم رقم 5 أو 6 بين مهاجمي الفريق مما دفعني للرحيل. وأتم كلماته: مرتضى منصور طلب مني البقاء في الزمالك ووعدني برحيل ميدو خلال شهرين.

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