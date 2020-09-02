قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، إن غياب عبدالله السعيد عن صفوف بيراميدز أمام الزمالك سيكون له تأثير قوي.
وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن عبدالله يعد من أهم لاعبي بيراميدز في الموسم الحالي وغيابه سيكون له تأثير سلبي على أداء الفريق.
وأشار إلى أن المواجهة ستكون قوية لرغبة الفريقين في التمسك بالمركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مجدي عبدالغني: غياب عبدالله السعيد أمام الزمالك سيؤثر على بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.