مجدي عبدالغني: غياب عبدالله السعيد أمام الزمالك سيؤثر على بيراميدز

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، إن غياب عبدالله السعيد عن صفوف بيراميدز أمام الزمالك سيكون له تأثير قوي.

وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن عبدالله يعد من أهم لاعبي بيراميدز في الموسم الحالي وغيابه سيكون له تأثير سلبي على أداء الفريق.

وأشار إلى أن المواجهة ستكون قوية لرغبة الفريقين في التمسك بالمركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

