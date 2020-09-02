عقب تلقي عرض تركي.. الموقف النهائي لـ الأهلي من رحيل أجايي

أكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان إدارة الأهلي تلقت عرضًا من الدوري التركي للتعاقد مع جونيور اجايي نجم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأوضح أن الجهاز الفني للأهلي متمسك ببقاء اللاعب والاستمرار مع الفريق خلال المواسم القادمة لأنه عنصر مهم في التشكيلة الأساسية الذي يعتمد عليها المدير الفني .

وكان رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي مرانه عصر أمس، بعد الراحة لمدة يومين، التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة المصري الأخيرة، التي فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة.