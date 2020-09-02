المقاولون العرب: الجونة استحق الفوز.. وطاهر لن يشارك في المباراة المقبلة

يرى محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، ان فريق الجونة كان رغبته في تحقيق الفوز أكبر من الذئاب خلال المواجهة الأخيرة بالدوري.

وقال "عادل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: "الجونة كان رغبته في الفوز أكبر من المقاولون خلال المباراة الأخيرة".

وأردف: المقاولون عانى من إرهاق كتير بسبب المجهود الكبير الذي بذله الفريق أمام الزمالك.

وأكد: تقنية الفيديو منصفة للفرق بنسبة 90% على الأقل، اعتراضي الوحيد ان الفار يعطل المباريات حتى يستقر الحكم على قراراته، ويستنفذ وقت كبير، وهذا لم أراه في أوروبا.

وأتم: طاهر بدأ في خوض التدريبات مع الفريق، ولكن لن نغامر به في المباراة المقبلة، وسيشارك بداية من المباراة التالية لها.