نصر عزام يكشف دور أبو ريدة في رفع إيقاف القيد للنادي المصري

قال نصر عزام، محامي النادي المصري، إن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي كان له دور كبير في رفع إيقاف القيد للنادي المصري.

وأضاف "عزام" في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ان دور أبو ريدة كان مؤثرًا في حل أزمة نادي المصري ورفع إيقاف القيد نظرًا لما يمتلكه من علاقات مميزة في الاتحاد الأفريقي.

وتابع أن هاني أبو ريدة قدّم الكثير للكرة المصرية طوال السنوات الماضية.