أحمد جعفر: تعرضت لظلم جماهيري وضغوط من الإدارة خلال تواجدي في الزمالك

أكد أحمد جعفر، لاعب الزمالك السابق، أنه تعرض لظلم جماهيري خلال تواجده في الفريق.
وقال جعفر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "تعرضت لضغوط شديدة من بعض أعضاء مجلس الإدارة بسبب التجديد رغم توقيعي مع حمادة أنور".
وأكمل : "بعد رحيلي عن الزمالك قدمت موسمًا جيدًا مع إنبي، ونافسنا على لقب الدوري حتى بداية الدور الثاني".
وأتم: "سجّلت هدفًا في الزمالك لكني رفضت الاحتفال كان شعورًا صعبًا بالنسبة لي".
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