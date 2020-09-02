عبدالغني: إقامة مباراة كل 48 ساعة لكل فريق لا تحدث في العالم

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكره السابق ان إقامة مبارايات الدوري كل يومين لكل فريق، لا تحدث في العالم.
وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ان ضغط المباريات سيكون له تأثير كبير على اللاعبين بسبب كثرة الإصابات في صفوف كل الفرق.
وأوضح ان انتهاء الدوري لن يكون قبل نهاية نوفمبر بسبب ضغط المباريات، وبالتالي سيؤثر على نظام بطولة الدوري للموسم القادم.
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