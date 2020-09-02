الرياضة

الهلال يكافئ إدواردو بعد رحيله عن الفريق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يكافئ إدواردو بعد رحيله عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تقرير إخباري، أن إدارة نادي الهلال قررت أن تشمل المكافأة المالية التي سيحصل عليها لاعبو الفريق بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير لكرة القدم، البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي غادر الفريق قبل أيام قليلة إلى شباب الأهلي.

أوضحت صحيفة الرياضية : "إدواردو أسهم بشكل كبير في نتائج الفريق خلال مشواره للحصول على اللقب، حيث سجل 12 هدفاً في المسابقة".

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وتابعت الصحيفة: "خطوة إدارة الهلال تأتي استناداً إلى المعايير وبنود اللوائح الداخلية للنادي"، مشيرة إلى أن اللاعب سيحصل على ما يقارب 200 ألف ريال كمكافأة الفوز بلقب الدوري، رغم أن إدارة النادي لم تفصح عن المبلغ.

وكان إدواردو انضم إلى شباب الأهلي دبي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع الهلال الذي انضم إليه عام 2015 قادماً من بورتو البرتغالي.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة 16 في تاريخه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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