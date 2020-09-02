ميدو يوجه نصيحة لمسئولي الإسماعيلي بشأن أزمة حسني عبد ربه

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، رسالة إلى مسؤولي النادي الإسماعيلي، طالبهم فيها بضرورة الرد على تصريحات حسني عبد ربه نجم الدراويش الأسبق.
وكان أوضح حسني عبدربه في تصريحاته أنه قد تم منعه من دخول مدرجات ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.
وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أنه دائما يتساءل، أين أولاد الاسماعيلي من العمل بالنادي، مشيرا إلى أن ما حدث مع حسني عبد ربه بالأمس أجاب على سؤاله الدائم.
وشدد على أنه لابد من سماع وجهات النظر من جميع الأطراف، مؤكدا أنه من الضروري أن يظهر مسئولي الإسماعيلي وتوضيح كل شيء.
وفي سياق آخر، كشف ميدو أهداف نادي بيراميدز، قائلا:" مسئولو بيراميدز لديهم هدف وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا خلال 3 أو 4 مواسم".
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