الرياضة

ميدو يوجه نصيحة لمسئولي الإسماعيلي بشأن أزمة حسني عبد ربه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يوجه نصيحة لمسئولي الإسماعيلي بشأن أزمة حسني عبد ربه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، رسالة إلى مسؤولي النادي الإسماعيلي، طالبهم فيها بضرورة الرد على تصريحات حسني عبد ربه نجم الدراويش الأسبق.

 

وكان أوضح حسني عبدربه في تصريحاته أنه قد تم منعه من دخول مدرجات ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

 

Advertisements

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أنه دائما يتساءل، أين أولاد الاسماعيلي من العمل بالنادي، مشيرا إلى أن ما حدث مع حسني عبد ربه بالأمس أجاب على سؤاله الدائم.

 

وشدد على أنه لابد من سماع وجهات النظر من جميع الأطراف، مؤكدا أنه من الضروري أن يظهر مسئولي الإسماعيلي وتوضيح كل شيء.

 

وفي سياق آخر، كشف ميدو أهداف نادي بيراميدز، قائلا:" مسئولو بيراميدز لديهم هدف وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا خلال 3 أو 4 مواسم".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميدو يوجه نصيحة لمسئولي الإسماعيلي بشأن أزمة حسني عبد ربه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا