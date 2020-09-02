أحمد مجاهد: أبو ريدة قادر على حل مشكلة الأندية المصرية قبل القيد الأفريقي

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لن يتأخر عن حل أزمة الأندية المصرية في أفريقيا.
وقال مجاهد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة MBC مصر: "غير صحيح أن هاني أبو ريدة لن يمد يديه لحل أزمة الأندية المشاركة في إفريقيا بسبب خلافه مع اللجنة الخماسية أو الانتخابات".
وأضاف: "طبيعي أن هاني أبو ريدة لن يتأخر في محاولاته لحل الأزمة وإن كانت في غاية الصعوبة من أجل المصلحة العامة للكرة المصرية".
وأكمل: "سنحاول تدارك ما تسبب به الآخرون، ونتمنى في ظل وجود هاني أبو ريدة بالكاف وبعض الاتصالات؛ أن نخرج بأقل الخسائر قبل يوم 20 أكتوبر المقبل".
وتابع: "أمامنا أكثر من مشكلة، جميع السنوات السابقة التي لم يُستكمل فيها الدوري تم الاستعانة بالأندية من العام الذي سبقه، لكننا نواجه حالة جديدة هذا العام، لأن الموسم الحالي تم استئنافه لكنه لم يُستكمل بعد".
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدّد يوم 20 أكتوبر المقبل موعدًا لتسجيل الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.
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