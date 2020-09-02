علي ماهر: سعيد بالتواجد داخل القلعة الخضراء.. ولم أرفض تدريب المصري في السابق

واشار ماهر الى أنه يعاهد جماهير المصري المخلصة ألا يألو جهدًا في سبيل اسعاد تلك الجماهير وتحقيق طموحاتها وذلك من خلال بذل قصارى الجهد مع كافة عناصر المنظومة الرياضية داخل القلعة الخضراء.وأبدى علي ماهر اندهاشه مما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بتغطية أخبار النادي المصري والتي أشارت إلى رفضه المسبق لقيادة فريق المصري قبل نحو عامين لأسباب عارية تمامًا عن الصحة ، مؤكدًا أنه احترم تعاقده مع النادي الذي كان يتولى قيادته خلال تلك الفترة وكان ذلك هو الدافع لاستمراره في قيادة فريقه السابق.
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