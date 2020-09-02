الرياضة

علي ماهر: سعيد بالتواجد داخل القلعة الخضراء.. ولم أرفض تدريب المصري في السابق

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 أعرب علي ماهر المدير الفني الجديد للمصرى عن سعادته بالتواجد داخل القلعة الخضراء وقيادة فريق عريق بحجم النادي المصري صاحب التاريخ الكبير والجماهيرية الطاغية داخل وخارج بورسعيد، عقب وصوله لمعسكر الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والمقام حاليًا ببرج العرب.
واكد ماهر ثقته الكبيرة في دعم جماهير المصري العظيمة للفريق خلال الفترة المقبلة والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تجاوز تلك المرحلة الصعبة .

واشار ماهر الى أنه يعاهد جماهير المصري المخلصة ألا يألو جهدًا في سبيل اسعاد تلك الجماهير وتحقيق طموحاتها وذلك من خلال بذل قصارى الجهد مع كافة عناصر المنظومة الرياضية داخل القلعة الخضراء.

وأبدى علي ماهر اندهاشه مما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بتغطية أخبار النادي المصري والتي أشارت إلى رفضه المسبق لقيادة فريق المصري قبل نحو عامين لأسباب عارية تمامًا عن الصحة ، مؤكدًا أنه احترم تعاقده مع النادي الذي كان يتولى قيادته خلال تلك الفترة وكان ذلك هو الدافع لاستمراره في قيادة فريقه السابق.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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