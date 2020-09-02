نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة الحسم.. تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني، حسم مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الرحيل عن العملاق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان ميسي قد طلب الرحيل عن برشلونة بعد السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن زُل كبير لرجال المدرب كيكي سيتين على أرضية ملعب النور، والسقوط بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وأظهر النجم الأرجنتيني رغبة قوية في الرحيل بشكل مجاني عن البلوغرانا، بعد أن ذكر أن لدية بند في تعاقده مع برشلونة يسمح له بالرحيل بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، وهو ما تم نفيه من قبل بارتوميو رئيس النادي، بالإضافة إلى رابطه الليجا الإسبانية.

وذكرت تقارير صحفية أن خورخي ميسي والد ووكيل النجم الأرجنتيني سوف يجتمع رفقة جوزيب ماريا بارتوميو، من أجل الوصول إلى حل ودي لخروج موكله عن الكامب نو.

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وكشفت صحيفة " موندو ديبورتيفو " تفاصيل إجتماع بارتوميو وخورخي ميسي والذي من المقرر له يوم الأربعاء المقبل.

حيث ذكرت الصحيفة أن بارتوميو سيخبر خورخي أن ميسي ليس للبيع وداخل خطط كومان وشرطه الجزائي 700 مليون ويريد تجديد العقد حتى مونديال قطر، وهو ما قد يلاقي عدم إعجاب وكيل النجم الأرجنتيني.

ومن جهته من المقرر أن يُخبر خورخي رئيس النادي الكتالوني بأن موكله قد فقد الثقة في مشروع برشلونة ويريد البحث عن مخرج ودي.

يذكر أن تعاقد ميسي مع برشلونة ساري حتي صيف عام 2021, ويملك شرط جزائي مع النادي يقدر بـ 700 مليون يورو.