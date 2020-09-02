حسني عبد ربه يوجه رسالة قوية لجماهير الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه حسني عبدربه نجم نادي الإسماعيلي السابق، رسالة لجماهير النادي بضرورة أخذ موقف ضد مجلس الإدارة الحالي برئاسة إبراهيم عثمان من أجل الحد من المخالفات التي تحدث داخل جدران قلعة الدراويش خلال الفترة الأخيرة.
وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "أطالب جماهير الإسماعيلي بوقفة احتجاجية ضد مجلس الإدارة الحالي من أجل تحسين الوضع داخل النادي".
واضاف، "لو تركنا الأمر لمجلس الإدارة الحالي يهوي كما يشاء، ولو تركنا النادي تحت حكم هذا المجلس يبقا عليه العوض في الفريق ".
واختتم، "مجلس إدارة نادي الإسماعيلي يورط مدير الأمن، بعد حذف الأخير المنشور الذي برر به منعي من دخول مباراة الاتحاد السكندري، لأنه كاذب، لكني لن أسامحه ،واذكره بأنه سيقابل الله يوم القيامة.
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