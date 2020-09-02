حسين السيد: رمضان صبحي ومصطفى محمد الأغلى في مصر

وأضاف حسين السيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه لايوجد احتراف حقيقي في كرة القدم بمصر خلال الوقت الحالي .
وأتم: "حراس الزمالك الموسم الحالي على أعلى مستوى وأبوجبل استطاع التمسك بالفرصة الذي حصل عليها داخل القلعة البيضاء ".
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