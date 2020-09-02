حسين السيد: رمضان صبحي ومصطفى محمد الأغلى في مصر

يري حسين السيد حارس مرمي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن رمضان صبحي ومصطفي محمد لاعبا الأهلي والزمالك هما الأغلي حاليا في مصر.

وأضاف حسين السيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه لايوجد احتراف حقيقي في كرة القدم بمصر خلال الوقت الحالي .

وتابع:" أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها بشكل كبير وحراسة المرمي في مصر بخير وعلى أعلى مستوى وأنصح محمد عواد بالخروج من الزمالك على سبيل الإعارة من أجل المشاركة في المباريات.

وأتم: "حراس الزمالك الموسم الحالي على أعلى مستوى وأبوجبل استطاع التمسك بالفرصة الذي حصل عليها داخل القلعة البيضاء ".