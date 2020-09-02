حمادة أنور: الزمالك قادر على شراء رمضان صبحي

قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوقف قرار عقوبة كهربا، لأنه الطبيعي عندما تقدّم تظلمًا، يتم إيقاف القرار وهذا ما حدث بالفعل.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية بفضائية "MBC مصر" عبر برنامج "اللعيب": "الزمالك سيتقدّم بتظلم على العقوبة، إذ نرى أن غرامة الـ 2 مليون دولار ليست حقنًا، وسيكون هناك قرار نهائي في الموضوع، موقفنا في القضية قويًا وليس ضعيفًا".

وتابع: "عندما دخلت مجلس إدارة نادي الزمالك؛ لم أر أن مرتضى منصور ديكتاتورًا مثلما يقال عليه".

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وعن إمكانية شراء رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق وهدرسفيلد الحالي، قال: "ماديًا؛ الزمالك قادر أن يدخل في أي صفقة، وتواجد رمضان من عدمه قرار مدير فني".

واستطرد: "يمكن أن نرى أن وجود رمضان في الفريق سيتسبب في مشاكل داخل الفريق؛ نظرًا للمقابل المادي للصفقة وراتب عقده".

وواصل: "إذا أراد الزمالك التفاوض مع رمضان صبحي لدينا القدرة المادية، ولكن ذلك يتوافق مع نظام الزمالك أم لا".