نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: غياب عبدالله السعيد سيؤثر على بيراميدز امام الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي ومنتظر.
وقال مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة السابق أن غياب عبدالله السعيد عن صفوف بيراميدز سيكون له تأثير قوي امام الزمالك.
وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن عبدالله يعد من أهم لاعبي بيراميدز في الموسم الحالي وغيابه، سيكون له تأثير سلبي على آداء الفريق.
وتابع ان المواجهة ستكون قوية لرغبة الفريقين في التمسك بالمركز الثاني والمشاركة في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم.
ويذكر أن بيراميدز فى المركز الثانى بينما الزمالك فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة.
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