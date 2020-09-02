نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح وتريكة ومتعب في الهجوم.. حسني عبد ربه يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، التشكيل الأمثل لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره. وضم تشكيل حسني كلا من: حراسة المرمى: عصام الحضري خط الدفاع: أحمد فتحي - هاني سعيد - وائل جمعة - سيد معوض Advertisements خط الوسط: محمد شوقي - محمد حمص صناع اللعب: حازم إمام - أبو تريكة - محمد صلاح خط الهجوم: عماد متعب جاء ذلك خلال استضافة حسني عبدربه في برنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، على قناة النهار.

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