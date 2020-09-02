نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يقترب من التعاقد مع هافيرتز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي على مقربة من التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الألماني كاي هافيرتز، نجم نادي باير ليفركوزن، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن مسؤولي البلوز توضلوا لاتفاق مع إدارة ليفركوزن بشأن ضم اللاعب لصفوفه هذا الصيف.
وتابعت، أن صفقة انتقال اللاعب ستتكلف حوالي 72 مليون جنيه إسترليني، على أن يتعاقد اللاعب لمدة خمس سنوات.
وسيصبح هافيرتز، سادس صفقات البلوز في سوق الانتقالات هذا الموسم، بعد أن ضم النادي ثلاثي الدفاع مالانج سار وتياجو سيلفا وبين تشيلويل، والجناح حكيم زياش، والمهاجم تيمو فيرنر.
كما سيصبح إنفاق تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ما يقارب 200 مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن هافيرتز خاض 45 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات، سجل خلالها 18 هدفاً ومرر 9 تمريرات حاسمة.
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