وظهر في الصورة، جنش، مع الفنان كريم عفيفي، نجم مسرح مصر ولاعب الاهلي والزمالك السابق احمد حمودي، ولاعب الأهلي الشاب كريم نيدفيد.
وكان جنش، أحد أبرز نجوم الزمالك في الموسم الماضي، وشارك في أغلب مبارياته حتى انضم لمعسكر منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإصابته في التدريبات بقطع في وتر أكيليس.
وخاض جنش آخر مباراة أساسيا مع الزمالك أمام حرس الحدود، يوم 3 يونيو 2019، في الدوري المصري الموسم الماضي.
وعاد جنش بعد غياب 14 شهرا و 422 يوما ليحرس عرين الزمالك في لقاء إف سي مصر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر من داخل الجيم.. جنش يشارك جمهوره آخر استعداداته للعودة للمباريات رفقة كريم نيدفيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.