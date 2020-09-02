منتخب اليد يختتم معسكره بزيارة بحرية ترفيهية بالغردقة

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أحمد جودة - القاهرة - قام منتخب مصر الآول لكرة اليد بزيارة ترفيهية لمنتجع الباتروس وايت بيتش فى أطار معسكره التدريبى الشاق بالغردقة أستعدادا لبطولة العالم لكرة اليد والتى ستقام فى مصر يناير القادم . وقد أبدى اللاعبين والمدير الفنى الآسبانى أعجابهم الشديد بالمنتجع وتصميمه الحديث الشيك وأطلالة كل غرف وأجنحة المنتجع على حمامات السباحة والبحر مباشرة وكذا على الآلعاب البحرية المميزة . وكان المنتخب قد دخل معسكره في الغردقة استعدادا لبطولة كأس العالم مصر2021، المحدد لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى. ومن المقرر أن تجرى قرعة المونديال يوم 5 سبتمبر القادم تحت سفح الأهرامات بحضور كبار الشخصيات و مندوبو المنتخبات المشاركة .

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