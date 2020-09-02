الرياضة

أكاديمية عرابي تفتتح فرعا جديدا بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكاديمية عرابي تفتتح فرعا جديدا بالمدينة الشبابية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح أكاديمية هيثم عرابي، فرعا جديدا لها يوم الجمعة المقبل في المدينة الشبابية بالأسكندرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار تفعيل دور الهيئات الشبابية والرياضية لإكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الالعاب الفردية والجماعية ودعمها لتمثيل مصر فى المحافل الدولية .

وتزامناً مع عودة النشاط الرياضى تدريجياً بالمنشآت الشبابية والرياضية، يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال حفل افتتاح فرع الإكاديمية .

وتقبل الأكاديمية من 5 سنوات، علي أن تكون موعد التدريبات بالأكاديمية  يومى الجمعة والسبت من الساعه الثالثة عصراً وحتى الرابعة والنصف عصراً .

وتعكف الوزارة في الآونة الأخيرة علي افتتاح العديد من الاكاديمييات بالمنشات الشبابية والرياضية التابعة لها والتي من المتوقع ابراز كوكبة من اللاعبين المميزين وانضمامهم للمنتخبات القومية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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