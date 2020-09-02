الرياضة

عامر يكشف أسباب تغيير المدربين في النادي المصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر يكشف أسباب تغيير المدربين في النادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كمال عامر ،الناقد الرياضي مدير تحرير روزا اليوسف، في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، مع محمد المحمودي، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بروسعيد كان يريد عودة إيهاب جلال مرة أخرى لتدريب فريق المصري البورسعيدي، لكن ما حدث أن رئيس ومجلس إدارة المصري لم يتمكنوا من الوصول هاتفيا لجلال في جلسة الأمس. 

كما أنه سمير حلبية رئيس النادي المصري، كان على يقين بأن إيهاب جلال سيكون لديه تحفظ على العودة للفريق مرة أخرى.

وكشف كمال عامر, أن إسم علي ماهر كان مطروحا بقوة لتولي تدريب المصري قبل التعاقد مع طارق العشري، لكنه كان مرتبطا بأمور خاصة لهذا كان أقرب المرشحين لتولي المسئولية. 

كما أعلن عن راتب علي ماهر وجهازه المعاون والذي سيصل الى 500 الف جنيه بينما كان يحصل طارق العشري وجهازه على مليون جنيه كراتب شهري بينما انهى حسام حسن عقده مع المصري وكان وقتها يحصل على مليون و200 ألف جنيه. 

 

واعتبر سبب توتر العلاقة بين حسام حسن والمصري  بسبب رحيل التوام لبيراميدز دون الحصول على اذن من ادارة النادي البورسعيدي وهو ما تسبب في ازمة بينه وبين مجلس المصري ولهذا السبب لم يفكر النادي البورسعيدي في اعادة حسام حسن لقيادة الفريق من جديد.

Advertisements

أكد كمال عامر ،الناقد الرياضي مدير تحرير روزا اليوسف، في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، مع محمد المحمودي، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، هو أحد أهم شركاء النجاح في انتصارات وتعظيم قدرات النادي المصري لايمانة بأن ،تنمية بورسعيد بشكل عام ستنعكس على المصري، ومن هنا قدم مساهمات متنوعة لمسيرة النادي. 

والمحافظ كان يريد عودة إيهاب جلال مرة أخرى لتدريب فريق المصري البورسعيدي، لكن ما حدث أن رئيس ومجلس إدارة المصري لم يتمكنوا من الوصول هاتفيا لجلال في جلسة الأمس. 

كما أنه سمير حلبية رئيس النادي المصري، كان على يقين بأن إيهاب جلال سيكون لديه تحفظ على العودة للفريق مرة أخرى.

وكشف كمال عامر, أن إسم علي ماهر كان مطروحا بقوة لتولي تدريب المصري قبل التعاقد مع طارق العشري، لكنه كان مرتبطا بأمور خاصة لهذا كان أقرب المرشحين لتولي المسئولية. 

كما أعلن عن راتب علي ماهر وجهازه المعاون والذي سيصل الى 500 الف جنيه بينما كان يحصل طارق العشري وجهازه على مليون جنيه كراتب شهري بينما  حسام حسن، وجهازة المعاون كان يحصل على ٢ مليون جنية شهريا من بينهم مليون و 250 ألف جنيه راتبا شهرا لنفسة. 

 

واعتبر سبب توتر العلاقة بين حسام حسن والمصري  بسبب رحيل التوام لبيراميدز دون الحصول على اذن من ادارة النادي البورسعيدي وهو ما تسبب في ازمة بينه وبين مجلس المصري ولهذا السبب لم يفكر النادي البورسعيدي في اعادة حسام حسن لقيادة الفريق من جديد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عامر يكشف أسباب تغيير المدربين في النادي المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا