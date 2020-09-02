نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر مغلق لمنتخب الكرة الشاطئية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكر مغلق بالإسكندرية بقيادة مصطفي لطفي المدير الفني وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة الشاطئية وذلك ضمن الاستعدادات لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وينطلق معسكر منتخبنا الوطني بعد غدا الخميس 3 سبتمبر ويستمر حتي الاربعاء 9 سبتمبر يخوض خلال الفريق ثلاث مباريات ودية ايام7 و 8 و9 سبتمبر مع فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.

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ويتخلل المعسكر تدريبات صباحية للتركيز علي رفع اللياقة البدنية للاعبين وتدريبات مسائية للتركيز علي النواحي الفنية وتنفيذ الجمل الخططية وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مبارياته إضافة إلي المواقف الثابتة والدفاعية والهجومية .

وتضم قائمة المنتخب محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهرو احمد سليمان حارسه المرمي ومصطفي سمير و مصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي بينما حرص مصطفي لطفي علي ضم بعض العناصر الجديدة امثال علاء الدين محمود و محمد السيد. حراس مرمي و احمد ياسر مصر للتامين و علي حسين و اسلام هشام نجوم المستقبل و اسلام عزت و احمد يحي و محمد بدر و عمرو خيري.

ويقود منتخب الكرة الشاطئية مصطفي لطفي المدير الفني وعبدالواحد السيد. مدير المنتخب وعمر حلمي مدرب و احمد ابو سريع. مدرب وياسر بعد الخالق حراس مرمي ودكتور محمود رفاعي. طبيب و عباس حسانين. مدلك وشريف نعيم مسؤل مهمات