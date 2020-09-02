الرياضة

تحرك جديد من كهربا في أزمته مع الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك جديد من كهربا في أزمته مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، لرفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك من أجل طلب تعويض مادي عن الأضرار الكثيرة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، بسبب أزمة ناديه السابق أفيش البرتغالي وانتقاله منه للأهلي.

 

ويقوم محمود كهربا بالتنسيق مع محاميه الخاص، بشأن هذا الأمر، من أجل رد اعتباره بعد الأضرار التي لحقت به خلال الفترة الماضية، بسبب العقوبة التي تم توقيعها عليه خلال الفترة الأخيرة من الاتحاد الدولي المقدرة قيمتها بـ33 مليونا و800 ألف جنيه.

وكان تم توقيع هذه العقوبة على خلفية اتهامه بهروبه من الزمالك وأن إدارة الأبيض قامت بتوثيق العقد الجديد.

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فيما قام محمود كهربا بالطعن ضد القرار الصادر من الاتحاد الدولي بتغريمه ماليا، مؤكدا أن عقده مع الزمالك انتهى قبل رحيله إلى الدوري البرتغالي، وهو ما جعله لاعبا حرا غير مرتبط بعقد قبل الرحيل، ليقرر الاتحاد الدولي "فيفا" إيقاف الغرامة المالية الموقعة على لاعب الأهلي.

 

وفي سياق متصل، بدأ الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بحث ضم محمود عبد المنعم كهربا، لرحلة الفريق في إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقررة السادس والعشرين من سبتمبر الجاري.

 وعلى ضوء ذلك أبلغ المدرب السويسري جهاز الكرة بإنهاء تصاريح السفر الخاصة باللاعب تمهيدًا للسفر مع بعثة الفريق إلى المغرب والمشاركة مع الفريق في المباراة إذا سنحت الظروف، خاصة في ظل النقص الكبير في مركز الجناح خلال الفترة الحالية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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