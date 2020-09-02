الرياضة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم أوباميكانو

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أحمد جودة - القاهرة - قالت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل على خط المفاوضات للتعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، نجم نادي لايبزج الألماني.

وشهد الموسم الماضي تألقاً لافتاً لأوباميكانو مع نادي لايبزج، الذي قادة لبلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبلوغ نصف نهائي النسخة الماضية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مسؤولي اليونايتد يدرسون تدعيم مركز قلب الدفاع بالفريق بضم أوباميكانو.

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وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب صاحب الـ21 عاماً يعد الحل الأمثل للنرويجي أولي جونار سولشاير، لشغل مركز قلب الدفاع بجوار هاري ماجواير.

يأتي هذا في الوقت الذي يريد من خلاله ريال مدريد التعاقد مع اللاعب، لكي يصبح البديل المستقبلي للقائد سيرجيو راموس في مركز قلب الدفاع.

ويستعد اليونايتد للإعلان عن صفقة ضم الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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