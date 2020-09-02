الرياضة

خاميس رودريجز على أعتاب إيفرتون بطلب من أنشيلوتي

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كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن رغبة فريق إيفرتون الإنجليزي في الحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريجز نجم فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون طلب من إدارة النادي التعاقد مع خاميس لتشكيل فريق قوي قبل انطلاقه الموسم الجديد والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدورى الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة: كارلو أنشيلوتى أشرف على تدريب النجم الكولومبي خلال فترة تواجده في نادي ريال مدريد كمدرب خلال الفترة من 2013 وحتى 2015.

وأفاد التقرير بأن جيمس يمكن أن يصير لاعبا لإيفرتون بحلول اليوم الأربعاء، وأن خضوعه للكشف الطبي متوقع هذا الأسبوع.

كما ذكرت صحيفة "أس" أن الصفقة قد تكلف إيفرتون حوالي 25 مليون يورو.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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