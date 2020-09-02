المُعدّ البدني لـ ليفربول: محمد صلاح طلب مني التواجد مع معسكر منتخب مصر

أكد روبن بوسن، المُعد البدني السابق لفريق ليفربول، أنه تواجد رفقة النجم المصري محمد صلاح في بطولة أمم إفريقيا الماضية، التي استضافتها مصر بطلب منه.
وقال "بوسن"، في تصريحاته لبرنامج "اللعيب": "صلاح هو من طلب مني التواجد معه في معسكر مصر، استعدادًا لكأس العالم".
وتابع بوسن: "صلاح أصيب في نهائي دوري الأبطال، وبمجرد أن تعافى من الإصابة؛ نسي كل شئ فيما يتعلق بتلك الواقعة، وكان يعمل بجد من أجل عودته سريعا".
وأوضح "بوسن": "أعتقد أن محمد صلاح سعيد في ليفربول، وهو أسطورة هناك في المدينة والكل سعيد به، ومتأكد من أن ليفربول يتمنى أن يستمر النجم المصري في صفوف الفريق".
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