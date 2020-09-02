أيمن أشرف يشارك جمهوره من آخر استعداداته لمباراة وادي دجلة

ويظهر في الصورة من تدريبات القلعة الحمراء بالأمس، استعدادا لمباراة وادي دجلة، بعد غدٍ، الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وكان رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل في منافسات بطولة الدوري الممتاز.
واستأنف الأهلي مرانه عصر أمس، بعد الراحة لمدة يومين، التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة المصري الأخيرة، التي فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة.
وعلي جانب آخر كانت إدارة الأهلي قد تعهدت بدعم لا محدود للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل دون التقيد بأرقام مالية خاصة في ظل المنافسة الشرسة علي الصفقات التي يتبعها البعض حاليًا.
وعقدت لجنة التخطيط العديد من الاجتماعات طوال الفترة الماضية لمناقشة مجموعة من الملفات التي تخص الفريق الأول.
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