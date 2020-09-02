متى يقود رونالدو كومان أول مباراة له مع برشلونة؟

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أول مباراة لفريق برشلونة الإسباني، مباراة ودية، ضد أندورا، أحد فرق "الدرجة الثانية ب"، والذي يرأسه جيرارد بيكيه، مدافع البارسا.

وتوضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المباراة ستقام يوم السبت 12 سبتمبر الجاري، خلف الأبواب المغلقة في ملعب "يوهان كرويف".

كان نادي برشلونة، أعلن، منتصف شهر أغسطس الماضي، تعيين رونالدو كومان مديرا فنيا للفريق، خلف لـ كيكي سيتين.