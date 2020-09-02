الرياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لقمة نارية أمام فريق الزمالك، يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر القادم، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين للانفراد بوصافة ترتيب الدوري المصري، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الزمالك صاحب المركز الثالث، ويفصلهم 17 نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة.

وكان الزمالك قد حقق فوزا صعبا في مباراة في الدوري أمام إنبي، بهدفٍ نظيف، فيما نجح بيراميدز في حسم آخر مبارياته على الإنتاج الحربي لصالحه بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة ونصف بتوقيت ، والعاشرة ونصف بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

وسيفتقد بيراميدز في مواجهة الزمالك، لخدمات لاعبه دودو الجباس بداعي الإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام أسوان.

ومن المتوقع أن يقود عبد الله السعيد فريق بيراميدز أمام الزمالك، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وتسببت في غيابه عن مباراتي الإنتاج الحربي وأسوان،

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وفيما يلي التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، أحمد توفيق، علي جبر

خط الوسط: محمود حمادة، نبيل عماد دونجا

خط الوسط الهجومي: ايريك تراوري، إبراهيم حسن، إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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