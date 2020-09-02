الرياضة

آخر مستجدات أزمة ميسي مع برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر مستجدات أزمة ميسي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية مستجدات قوية فى أزمة النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي مع نادي برشلونة الاسباني بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن اليوم الأربعاء في قمة محتملة ومنتظرة بين بارثوميو وخورخي ميسي، إن لم يستسلم أحد الطرفين، سوف تنتهي القضية بنقل مؤقت يطلبه ليو ميسي من الفيفا، وتذهب القضية للمحكمة التي ستقرر التعويض المالي المستحق للنادي الكاتالوني.

وأضافت التقارير أن ‏خورخي ميسي سوف يلتقي مع ابنه ليو ميسي ومحاميه، قبل ان يجتمع مع بارثوميو اليوم الاربعاء فى مدينة برشلونة.

واختتمت التقارير انه ‏من محيط ميسي بدأت الأصوات تنصح اللاعب الارجنتيني بأن يستمر في البارسا هذا الموسم حتى نهاية عقده، حتى بدون صديقه سواريز بجانبه، ومشروع لا يؤمن به.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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