سأترشح لرئاسة الإسماعيلي.. أبرز 10 تصريحات لـ حسني عبد ربه مع ميدو

انتقد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق، مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة إبراهيم عثمان، مطالبًا بوقفة ضد هذا المجلس.

وكان حسني عبد ربه، قد تم منعه من دخول مدرجات ملعب ستاد الإسماعيلية، لمشاهدة مباراة الدراويش ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي، نعرض أبرز 10 تصريحات لـ حسني عبد ربه مع أحمد حسام "ميدو"، خلال الحديث لبرنامج "أوضة اللبس".

- "أُطالب بوقفة حقيقية لإنقاذ النادي الاسماعيلي.. ولو سِيبنا النادي تحت حُكم الإدارة دي يبقي عليه العوض".

- "هل أنا محتاج أكلم حد عشان يدخلني بيتي النادي الإسماعيلي؟، كل نقطة عرق نزلت كانت لأجل الإسماعيلي وجماهيره".

- "مدير أمن الإسماعيلي حذف المنشور الذي برر به منعي من دخول مباراة الاتحاد السكندري لكونه يعلم جيدًا أنه كاذب، ومجلس الإسماعيلي يورطه ويضحي به ويجعله يواجه الجماهير ولكني لن أسامحه وأذكره بكونه سوف يقابل الله يوم القيامة".

- "ديسابر قرر الرحيل عن الاسماعيلي بسبب تدخُّل الإدارة المُبالغ فيه في الأمور الفنية، ولو وُفِّر مناخ مناسب له لما رحل وقتها خاصةً بعد تحقيقه للمركز الثاني".

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- "حدثت صدامات عديدة بين ديسابر وابراهيم عثمان، لأن الأخير كان عايز يمشِّي الراجل على هواه".