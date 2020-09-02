نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جعفر: الزمالك مستواه جيد حاليا وفييرا تعرض للظلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق أنه على الرغم من المستوى المميز للفارس الأبيض في الوقت الحالي ولكنه يعاني بشكل كبير جدا من الناحيه الهجومية.

وأكد جعفر أن جورفان فييرا مدرب الزمالك السابق كان يقدم هدايا للاعبين في المعسكرات لمعالجتهم نفسيا ولكنه تعرض للظلم في النادي وكنا الأفضل في مصر ولم نخسر في عهده.

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وقال جعفر خلال تصريحات لبرنامج الماتش: " وضعت هدفا أمامي بالعودة للزمالك بعد الرحيل من إنبي، وعدت بعدما تحدث معي أحمد مرتضى منصور".

وأضاف: "الزمالك حاليا جيد لكن هناك قلق لعدم وجود بدلاء على دكة اسماء قوية ولا يوجد بديل لأشرف بن شرقي".

واختتم أحمد جعفر حديثه قائلا: "المستوى الفني للزمالك تراجع آخر مباراة، وأزمة الفريق عدم وجود حلول هجومية كثيرة".