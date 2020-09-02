نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي النادي الأهلي عرض أوربي من احدي أندية الدوري التركي الممتاز لضم مهاجمه النجم النيجيري جونيور اجاي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب وصل لها عرض رسمي فى الساعات القليلة الماضية من تركيا لضم اجاي هذا الصيف. Advertisements وأضافت التقارير أن إدارة النادي الأهلي سترفض هذا العرض بقوة لأن النادي فى حاجة لخدمات اللاعب بالفترة المقبلة رغم تراجع مستواه بالمباريات السابقة. يذكر أن اللاعب النيجيري جونيور اجاي قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016 قادما من صفوف نادي الصفاقسي التونسي.

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