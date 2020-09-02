الرياضة

وفاة الملاكم الفرنسي جان ميندي

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وقال إليسون في تصريحات نشرتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية: "عرف أنه مريض أواخر يونيو ومطلع يوليو،تطور المرض سريعا"، وذلك التي أشارت إلى أن الوفاة حدثت مساء الاثنين

واشتهر ميندي، المولود في داكار، بأناقته سواء داخل أو خارج الحلبة، وكان طوله 1.77 مترا، وتألق بفضل فنياته العالية في المباريات.

ومارس الملاكم الراحل هذه اللعبة في الفترة بين 1983 و2000، فاز خلالها بـ55 مباراة، ومني بثماني هزائم، وتعادل في ثلاث مواجهات، كما توج بكأس العالم عامي 1996 و1999.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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