وفاة الملاكم الفرنسي جان ميندي

وقال إليسون في تصريحات نشرتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية: "عرف أنه مريض أواخر يونيو ومطلع يوليو،تطور المرض سريعا"، وذلك التي أشارت إلى أن الوفاة حدثت مساء الاثنين

واشتهر ميندي، المولود في داكار، بأناقته سواء داخل أو خارج الحلبة، وكان طوله 1.77 مترا، وتألق بفضل فنياته العالية في المباريات.

ومارس الملاكم الراحل هذه اللعبة في الفترة بين 1983 و2000، فاز خلالها بـ55 مباراة، ومني بثماني هزائم، وتعادل في ثلاث مواجهات، كما توج بكأس العالم عامي 1996 و1999.