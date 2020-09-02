وفاة الملاكم الفرنسي جان ميندي

وقال إليسون في تصريحات نشرتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية: "عرف أنه مريض أواخر يونيو ومطلع يوليو،تطور المرض سريعا"، وذلك التي أشارت إلى أن الوفاة حدثت مساء الاثنين
ومارس الملاكم الراحل هذه اللعبة في الفترة بين 1983 و2000، فاز خلالها بـ55 مباراة، ومني بثماني هزائم، وتعادل في ثلاث مواجهات، كما توج بكأس العالم عامي 1996 و1999.
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