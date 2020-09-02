نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة يوفنتوس مع لويس سواريز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف تانكريدي بالميري خبير سوق الانتقالات عن تفاصيل اتفاق يوفنتوس مع لويس سواريز، لنقله من برشلونة مجاناً هذا الصيف.
قال تانكريدي بالميري: "باريس سان جيرمان لم يخرج تماماً بعد من سباق ضم لويس سواريز، يعمل نيمار صديق سواريز، وعنصر في الثلاثي المشهور MSN، لإقناعه بالانضمام إلى باريس، ولكن إذا لم يوازن سان جيرمان عرض يوفنتوس فلن يتم فعل أي شيء".
وأضاف: "سواريز قريب حقاً من ارتداء قميص يوفنتوس، حيث توصل اليوفي إلى اتفاق معه ليحصل على 12 مليون يورو كراتب سنوي".
وأوضح: "راتب سواريز مع يوفنتوس سيكون عبارة عن 10 مليون يورو ثابت سنوياً، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت الذي يسهل الحصول عليها، وهو راتب مشابه لما يحصل عليه ماتياس دي ليخت، وبالتالي سيكون سواريز ثاني أعلى راتب على قدم المساواة مع اللاعب الهولندي".
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