نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يضغط من جديد على برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، تمرده على النادي الكتالوني، في ظل الأزمة التي يعيشها اللاعب حالياً ضد إدارة فريقه.
ويواصل ميسي ضغطه على إدارة فريقه للسماح له بالرحيل دون مقابل، في الوقت التي ترى خلاله إدرة برشلونة أن اللاعب لن يرحل سوى بتسديد الشرط الجزائي، والبالغ 700 مليون يورو.
وبحسب قناة "كواترو" الإسبانية، فإن ميسي سيواصل العصيان على الإدارة، وسيبقى حتى الموسم المقبل، إذا رفضت الإدارة رحيله هذا الصيف.
وأوضحت، أن ميسي على استعداد للتوقف عن ممارسة كرة القدم هذا العام، كوسيله للضغط على إدارة برشلونة للسماح له بالرحيل هذا الصيف.
جدير بالذكر أن ميسي تغيب عن الحصتين التدريبيتين لبرشلونة يومي الاثنين والثلاثاء، فضلاً عن التخلف عن فحص فيروس كورونا يوم الأحد.
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