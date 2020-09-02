مانشستر يونايتد يخطط لخطف أوباميكانو

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع دايوت أوباميكانو، مدافع الفريق الأول للكرة بنادي لايبزج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشفت صحيفة "ذا تايمز"، عن رغبة أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، في تدعيم خط دفاع فريقه بضم أوباميكانو صاحب الـ21 عاما، رغم تجديد عقده مع الفريق الألماني حتى عام 2023، إلى جانب امتلاكه شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو.
وكانت إدارة لايبزج قد رفضت في العام الماضي عرضا من أرسنال الإنجليزي لضم دايوت مقابل 60 مليون يورو.
ويعد الفرنسي دايوت أوباميكانو صاحب ال21 عاما، أحد أبرز العناصر التي لمعت مؤخرا، بعد المستوى الرائع الذي قدمه في بطولة دوري أبطال أوروبا ومساهمته في وصول فريقة إلى دور نصف النهائي.
يذكر أن دايوت انضم إلى لايبزيج في عام 2017 قادماً من صفوف فريق سالزبورج، وشارك مع الفريق الألماني في 113 مباراة، أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.
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