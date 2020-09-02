الرياضة

تأهل صعب ورقم قياسي جديد لسيرينا في فلاشينج ميدوز

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أحمد جودة - القاهرة - استهلت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا مسيرتها في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بفوز صعب 7 / 5 و6 / 3 على مواطنتها كريستي آهن مساء الثلاثاء في الدور الأول للبطولة.

وشقت سيرينا المصنفة الثالثة للبطولة طريقها إلى الدور الثاني للبطولة الذي تلتقي فيه الروسية مارجريتا جاسباريان بعد فوز الأخيرة على مونيكا بويج لاعبة بورتوريكو 6 / 3 و6 / 7 (صفر / 7) و6 / صفر في مباراة أخرى بالدور الأول للبطولة.

وبهذا، قطعت سيرينا خطوة أولى جديدة على طريق بحثها عن معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي تحرزها أي لاعبة في تاريخ مشاركاتها ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى وهو 24 لقبا.

وحققت سيرينا في هذه المباراة أول فوز بمجموعتين نظيفتين منذ استئناف فعاليات الموسم الحالي بعد توقف دام لخمسة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "" المستجد.

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وانفردت سيرينا بالرقم القياسي لعدد الانتصارات التي تحققها أي لاعبة في فلاشينج ميدوز خلال عصر التنس المفتوح حيث تجاوزت الرقم القياسي السابق والذي كان مسجلا باسم كريس إيفرت برصيد 101 انتصار.

وتأمل سيرينا /38 عاما/ في استكمال مسيرتها في البطولة الحالية والتتويج بلقبها السابع في فلاشينج ميدوز.

وقالت سيرينا :"كنت سعيدة بكفاحي بها على كل نقطة في المباراة بغض النظر عن طريقة لعبي".

كما تأهلت الأمريكية ماديسون كيز للدور الثاني بالفوز على المجرية تيميا بابوش 6 / 1 و6 / 1 فيما أطاحت الفرنسية أليز كورنيه بالأمريكية لورين ديفيز بالتغلب عليها 6 / 3 و1 / 6 و6 / صفر.

وفازت الروسية أنا كالنسكايا على الصربية نينا ستويانوفيتش 6 / 4 و6 / 3 والاستونية كايا كانيبي على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6 / 1 و6 / 2 والكندية ليلى فيرنانديز على الروسية فيرا زفوناريفا 6 / 4 و7 / 5.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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